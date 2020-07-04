2020-07-04T16:36:08+03:00
Происшествия

В Струго-Красненском районе сгорела баня

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Фото: газета "Струги"Фото: газета "Струги"
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Вчера около 11 часов вечера в деревне Подборовье Струго-Красненского района сгорела баня, сообщает газета "Струги" со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору Владимира Егоркина.

К месту возгорания выехали одновременно две машины – одна из Струг-Красных, вторая – из Новоселья.

Спасти горевшую баню не удалось, однако другие постройки не пострадали.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность износившегося дымохода.

По факту пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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