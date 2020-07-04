В Струго-Красненском районе сгорела баня
Фото: газета "Струги"
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Вчера около 11 часов вечера в деревне Подборовье Струго-Красненского района сгорела баня, сообщает газета "Струги" со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору Владимира Егоркина.
К месту возгорания выехали одновременно две машины – одна из Струг-Красных, вторая – из Новоселья.
Спасти горевшую баню не удалось, однако другие постройки не пострадали.
Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность износившегося дымохода.
По факту пожара проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU