В Струго-Красненском районе сгорела баня

4 Июль 2020 2020-07-04T16:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера около 11 часов вечера в деревне Подборовье Струго-Красненского района сгорела баня, сообщает газета "Струги" со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору Владимира Егоркина.

К месту возгорания выехали одновременно две машины – одна из Струг-Красных, вторая – из Новоселья.

Спасти горевшую баню не удалось, однако другие постройки не пострадали.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность износившегося дымохода.

По факту пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU