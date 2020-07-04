В воскресенье в Псковскую область вернется жара

4 Июль 2020 2020-07-04T17:00:08+03:00

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Вопреки прогнозам синоптиков, что июль будет дождливым и относительно нежарким - в Псков вновь возвращается жара

По данным Псковского ЦГМС, 05 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Столбик термометра днем вновь поднимается до +30°C

Температура по области ночью составит +12…+17 °C.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Псковичам с повышенной метеочувствительностью стоит обратить внимание, на календарь магнитных бурь, их в июле будет четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU