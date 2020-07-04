В воскресенье в Псковскую область вернется жара
.Фото: REUTERS
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Вопреки прогнозам синоптиков, что июль будет дождливым и относительно нежарким - в Псков вновь возвращается жара
По данным Псковского ЦГМС, 05 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.
Столбик термометра днем вновь поднимается до +30°C
Температура по области ночью составит +12…+17 °C.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
Псковичам с повышенной метеочувствительностью стоит обратить внимание, на календарь магнитных бурь, их в июле будет четыре.
ИСТОЧНИК KP.RU