2020-07-05T09:24:09+03:00
Общество

Сегодня в Псковской области ожидается 30-ти градусная жара

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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Утро в Псковской области началось с дождей, но по заявлению Псковского ЦГМС в воскресенье, 5 июля, ожидается +30 градусов тепла. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Переменная облачность и местами кратковременные дожди к полудню сопроводятся повышением температуры до +25...+30 градусов и низким атмосферным давлением. Небо все также останется пасмурным, а скорость юго-западного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду.

Сегодня не ожидается бурь, но уже завтра начнется череда тяжелых дней для метеозависимых людей. Смотрите наш календарь магнитных бурь---> https://www.kp.ru/online/news/3931277/

ИСТОЧНИК KP.RU

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