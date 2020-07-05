2020-07-05T10:01:05+03:00
Общество

Поисковой отряд «Лиза Алерт» получил дорогой подарок от неизвестного

Анна Лаба
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Неизвестный подарил поисковому отряду «Лиза Алерт» рации Baofeng BF-A58. «Такой подарок поможет нам вернуть домой многих пропавших, ведь без раций не обходится ни один поиск в природной среде», - написали волонтеры в группе регионального отделения отряда в социальной сети ВКонтакте.

Справка: «Лиза Алерт» — это некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших людей. «Мы готовы бесплатно помочь 24 часа в сутки, без выходных и праздников. По необходимости – развернуть поисковую операцию на месте или оказать широкую информационную поддержку. Чужих детей не бывает» - заявляют они на своем официальном сайте.

«Ежегодно с приходом лета начинается не только сезон сбора грибов и ягод, но и сезон активных поисков потерявшихся людей», - отметили поисковики.

Добровольцы также напомнили, что любой человек способен стать участником отряда, нужно только заполнить анкету. Помимо этого, можно сделать пожертвования на расходники и оборудование, как это сделал таинственный благотворитель, подаривший рации.

Ранее мы упоминали, что в Пскове создадут штаб поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» получил дорогой подарок от неизвестного
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