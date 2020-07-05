2020-07-05T12:39:04+03:00
Общество

Зоозащита зовет псковичей на помощь с покраской вольеров

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Вольеры приобретают законченный видВольеры приобретают законченный вид
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Приют "Лесопилка" ПРОО "Зоозащита Псков" зовет на подмогу неравнодушных псковичей. Для того, чтобы в новые вольеры переехали хвостатые "постояльцы", их нужно покрасить, но рук не хватает.

"Мы подходим к завершению монтирования мобильных вольеров! Приглашаем вас 5 июля с 12:00 в приют Лесопилка (Новгородская,7) помочь нам красить вольеры для собак" - пишет Зоозащита на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщается в записи, осталось прикрепить передние стенки вольеров и закончить покраску. Затем можно будет установить будки, которые тоже еще изготавливаются.

На территории Зоозащиты уже красуются будущее просторные вольеры, которые в скором времени станут уютными местами для жизни многочисленных собак приюта.

Кистями, красками и халатами сотрудники зоозащиты обещают обеспечить каждого, только необходимо соблюсти масочный режим и взять средство индивидуальной защиты с собой.

Осталось покрасить пол и установить передние стенки

Осталось покрасить пол и установить передние стенки

ИСТОЧНИК KP.RU

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