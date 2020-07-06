2020-07-06T10:37:15+03:00
Общество

За беременность 14-летней жительницы Псковской области судят 24-летнего соседа

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В Псковской области судят 24-летнего молодого человека, от которого забеременела 14-летняя девушка. Сообщило ПАИ со ссылкой на прокуратуру Пыталовского района.

По данным органов, парень обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 314 УК РФ.

Справка: Санкция ч. 1 ст. 314 УК РФ предусматривает наказание за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Обвиняемый наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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