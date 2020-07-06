2020-07-06T15:42:33+03:00
Общество

Через два часа в Псковской области начнется дождь

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Только что Госметеоцентр сообщил о приближении осадков к Псковской области. Ожидается, что дождь настигнет Псков в ближайшие два часа.

Уже сейчас город затянут облаками, усилился ветер, а столбик термометра показывает +22 градуса. По ощущениям, на два градуса ниже.

Помимо этого, сегодня днем ожидается магнитная буря. Чтобы наперед знать о неблагоприятных днях для метеозависимых, смотрите календарь магнитных бурь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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