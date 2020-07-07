Стало известно, когда закончат ремонт Рижского проспекта в Пскове

7 Июль 2020 2020-07-07T09:21:41+03:00

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Рижский проспект в Пскове полностью отремонтируют к 10 августа. Об этом директор ООО «ДорСтройСервис» Корюн Аветян сообщил на совещании с главой администрации Пскова.

Ремонт Рижского проспекта проходит за счет проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование поступает из федерального и областного бюджетов, что составляет 94 с половиной миллиона рублей.

Помимо этого, 7 июля закончат реставрацию улицы Боровой.

Ранее мы сообщали, что в Пскове начнут ремонт улицы Петровской 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU