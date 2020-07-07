Поперечный готов заплатить 500 тысяч рублей штрафа за псковскую журналистку

7 Июль 2020 2020-07-07T11:02:23+03:00

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Блогер Данила Поперечный вызвался оплатить штраф за слова псковской журналистки о тракте в ФСБ. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

Справка: Данила Поперечный – российский видеоблогер и стендап-комик, мультипликатор и сценарист. Известен как ведущий шоу «Зашкварные истории» на YouTube-канале КЛИККЛАК.

«Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор – готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа», – написал он.

Подписчики с уважением отнеслись к заявлению блогера. А многие изъявили желание собрать пожертвования для погашения штрафа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что псковскую журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU