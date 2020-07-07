В Великих луках представили нового заведующего поликлиникой №1

7 Июль 2020 2020-07-07T11:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 июля, состоялось знакомство персонала поликлиники №1 с новым руководителем - рассказали Влуки.ру. Наталью Дорожкину - врача-инфекциониста из Тверской области назначили и. о. заведующего поликлиникой.

«Наталья Юрьевна для города новый специалист. Она приехала в Великие Луки в период борьбы с коронавирусной инфекцией и зарекомендовала себя с хорошей стороны», — представил Наталью Дорожкину и.о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Наталья Дорожкина высказала благодарность коллективу то, что в такое сложное время каждый готов прийти на помощь друг другу, помочь с организацией приемов, выехать на осмотр на дому и в поликлинике.

Основное направление 1-ой поликлиники - это борьба с ковид, поэтому Наталья Дорожкина, являясь врачом-инфекционистом, продолжит работу в этом направлении. Специалист рассказала, что делать тем, кому нужно пройти плановый осмотр у врача:

«Хочу обратиться к жителям Великих Лук с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что мы на данный момент не можем устраивать плановые приемы и осмотры. Наша цель — победить COVID. Дальше мы возобновим полноценное оказание помощи всему населению города».

ИСТОЧНИК KP.RU