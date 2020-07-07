2020-07-07T11:35:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Великих луках представили нового заведующего поликлиникой №1

Поделиться:
Фото: Влуки.руФото: Влуки.ру
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июля, состоялось знакомство персонала поликлиники №1 с новым руководителем - рассказали Влуки.ру. Наталью Дорожкину - врача-инфекциониста из Тверской области назначили и. о. заведующего поликлиникой.

«Наталья Юрьевна для города новый специалист. Она приехала в Великие Луки в период борьбы с коронавирусной инфекцией и зарекомендовала себя с хорошей стороны», — представил Наталью Дорожкину и.о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Наталья Дорожкина высказала благодарность коллективу то, что в такое сложное время каждый готов прийти на помощь друг другу, помочь с организацией приемов, выехать на осмотр на дому и в поликлинике.

Основное направление 1-ой поликлиники - это борьба с ковид, поэтому Наталья Дорожкина, являясь врачом-инфекционистом, продолжит работу в этом направлении. Специалист рассказала, что делать тем, кому нужно пройти плановый осмотр у врача:

«Хочу обратиться к жителям Великих Лук с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что мы на данный момент не можем устраивать плановые приемы и осмотры. Наша цель — победить COVID. Дальше мы возобновим полноценное оказание помощи всему населению города».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове открыли экспозицию пленэрных работ из Черногории, Сербии и Швеции
В Великих луках представили нового заведующего поликлиникой №1
Труп женщины обнаружили в Пскове
Поперечный готов заплатить 500 тысяч рублей штрафа за псковскую журналистку
Срок до 20-ти лет грозит подростку за изнасилование 8-летней девочки
Стало известно, когда закончат ремонт Рижского проспекта в Пскове
В Пскове на несколько месяцев перекроют Петровскую улицу
Через два часа в Псковской области начнется дождь
Стала известна дата отмены масочного режима в Псковской области
В Великих Луках обновят детскую поликлинику
За беременность 14-летней жительницы Псковской области судят 24-летнего соседа
Из Нью-Йорка в Россию летят жители Псковской области
Псковская Росгвардия запустила для псковичей фотоконкурс
«Ледовый дворец» встречает первых посетителей
Какие правила установили библиотеки во время карантина
Зоозащита зовет псковичей на помощь с покраской вольеров
Ребёнок и мужчина на велосипедах стали жертвами наезда автотранспорта в Псковской области
Поисковой отряд «Лиза Алерт» получил дорогой подарок от неизвестного
Сегодня в Псковской области ожидается 30-ти градусная жара
В воскресенье в Псковскую область вернется жара
В Струго-Красненском районе сгорела баня
В 7 регионах Псковской области появилась интерактивная карта контейнеров для ТКО
В июле жителей Псковской области ожидают 4 магнитных бури