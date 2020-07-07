2020-07-07T13:49:24+03:00
Общество

Иван Грибов из Удмуртии стал новым главным прокурором Псковской области

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Назначен новый прокурор Псковской области, им стал Иван Грибов - государственный советник юстиции 3 класса. Президент России назначил Грибова на эту должность еще 30 июня, но представление региональной власти, коллективу силовым ведомствам и прессе состоялось сегодня, 7 июля, в зале Псковской областной прокуратуры.

Нового прокурора представила начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина и огласила серьезный послужной список Грибова.

В органах прокуратуры советник юстиции работает с 1997 года: после учебы в Саратовской государственной академии права, проходил службу следователем в прокуратуре Пензенской области, в Удмуртии. После этого был старшим следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, заместителем прокурора Мокшанского района, прокурором Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

В Псковскую область приехал уже из Удмуртской Республики, где работал первым заместителем прокурора. Работа в Псковской области, как заметил сам руководитель, станет для него новым и, вероятно, очень интересным этапом в жизни и работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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