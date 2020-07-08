2020-07-08T09:49:37+03:00
Происшествия

21-летний парень утонул в реке Великой в Пскове

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Вчера вечером молодой человек утонул в реке Великой неподалёку от торгово-развлекательного центра «Акваполис» в Пскове.

Очевидцы указали на приблизительное место трагедии. Водолазы вели поиски тела до приближения темноты.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Водолазно-поисковые работы возобновили сегодня утром.

На месте происшествия работали водолазная и поисковые службы аварийно-спасательной службы, следователи Следственного комитета, криминалисты, полицейские и медики.

Молодой человек утонул в реке Великой в городе Пскове.Подробнее: https://informpskov.ru/news/328261.html

ИСТОЧНИК KP.RU

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