2020-07-08T10:58:40+03:00
Общество

Псковичи смогут взглянуть на современную иконопись

Анна Лаба
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В Пскове 10 июля откроется выставка современной иконописи «Сретение». Об этом сообщили в официальной группе Псковского областного центра народного творчества в социальной сети ВКонтакте.

«Открытие проведем не так торжественно, как планировали, но в соответствии с действующими ограничительными мерами» - заявили организаторы.

В выставочном зале Дом ремесел будет презентация 28 иконописцев. Будут показаны иконы, технике резьбы по дереву, наброски, эскизы, фотографии художников.

Открытие пройдет 10 июля в 15:00.

Ранее мы рассказывали, что центр народного творчества готовит несколько выставок.

Напоминаем, с 4 июля многие ограничительные меры ослаблены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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