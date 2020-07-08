Псковичи смогут взглянуть на современную иконопись
В Пскове 10 июля откроется выставка современной иконописи «Сретение». Об этом сообщили в официальной группе Псковского областного центра народного творчества в социальной сети ВКонтакте.
«Открытие проведем не так торжественно, как планировали, но в соответствии с действующими ограничительными мерами» - заявили организаторы.
В выставочном зале Дом ремесел будет презентация 28 иконописцев. Будут показаны иконы, технике резьбы по дереву, наброски, эскизы, фотографии художников.
Открытие пройдет 10 июля в 15:00.
Ранее мы рассказывали, что центр народного творчества готовит несколько выставок.
Напоминаем, с 4 июля многие ограничительные меры ослаблены.
ИСТОЧНИК KP.RU