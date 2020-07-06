2020-07-06T12:34:24+03:00
Общество

Опрос показал, что большинство псковичей оказалось не готово к послаблениям

Опрос показал, что большинство подписчиков нашей группы - домоседы. Почему так мало людей пользуется послаблениями?
Анна Лаба
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Фото: Андрей СтепановФото: Андрей Степанов
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«Комсомолка» опросила подписчиков группы в ВКонтакте, как они провели первые выходные июля. Оказалось, не все знают о послаблениях.

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Никто из опрошенных не посетил картинную галерею, возможно, кто-то не знает, что галереи открылись. Пошли за одеждой по магазинам лишь 7% опрошенных.

Есть и те, кто работал в выходные – 26%. На дачу уехали 31%, участвовавших в опросе.

Фото: Андрей Степанов

Фото: Андрей Степанов

Большая часть людей ответили, что отдыхали дома с семьей. Однако с июля ввели некоторые ослабления. Например, подростки могут свободно гулять, взрослые ходить по магазинам и даже примерять одежду. Пенсионеры с 4 июля вправе сами выбрать свой досуг, ведь для этой категории граждан тоже расширили время возможного пребывания на улице и в заведениях города.

Фото: Андрей Степанов

Фото: Андрей Степанов

С 1 июля уже открыли фитнес-клубы, при условии соблюдения требований Роспортребнадзора и заполнения не более чем на 50% от вместимости. Помимо этого, с 15 июля откроют детские лагеря и санатории.

Все еще закрыты для посещения граждан общепит, ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения. Пока что под запретом остается и проведение массовых мероприятий.

Фото: Андрей Степанов

Фото: Андрей Степанов

Коллектив «Комсомольской правды» соблюдает масочный режим и рекомендует читателям его тоже придерживаться.

Также, помимо коронавируса, не стоит забывать о других угрозах. Для тех, кто находится на улице, есть опасность обжечься борщевиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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