Псковские спасатели обезвредили взрывоопасные снаряды

8 Июль 2020 2020-07-08T11:55:32+03:00

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В Псковской области обезвредили взрывоопасные снаряды времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В районе деревни Золотково Великолукского района поисково-спасательный отряд Великих Лук нейтрализовал три миномётные мины калибра 120 миллиметров.

В Невельском районе также до сих пор еженедельно находят взрывоопасные предметы и останки солдат. В скором времени поисковики съедутся в Невель на экспедицию «Вахта памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU