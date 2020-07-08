Псковские спасатели обезвредили взрывоопасные снаряды
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В Псковской области обезвредили взрывоопасные снаряды времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В районе деревни Золотково Великолукского района поисково-спасательный отряд Великих Лук нейтрализовал три миномётные мины калибра 120 миллиметров.
В Невельском районе также до сих пор еженедельно находят взрывоопасные предметы и останки солдат. В скором времени поисковики съедутся в Невель на экспедицию «Вахта памяти».
ИСТОЧНИК KP.RU