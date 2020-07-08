Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Пскове в сентябре
Осенью в Пскове планируют провести фестиваль «Музыка на воде», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеобращении в своем Instagram-аккаунте.
«Это уникальный проект, аналогов которому в Псковской области еще не было», - отметил глава региона.
Планируется, что фестиваль пройдет с 21 августа по 12 сентября. Он будет состоять из трех open-air концертов на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём.
Уже 1 августа псковичи смогут посетить другой концерт, «Лавандовую ночь», - «визитную карточку» псковского симфонического оркестра.
ИСТОЧНИК KP.RU