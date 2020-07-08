Псков станет точкой притяжения любителей водного туризма

8 Июль 2020 2020-07-08T12:36:00+03:00

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В Пскове планируют развивать водный туризм. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, который заявил, что у Псковской области есть перспективы и все шансы стать одной из лучших по развитию водного туризма.

Губернатор Михаил Ведерников обсудил реализацию планов с Алексеем Свириным.

Глава области также отметил, что отремонтируют гребную базу за счет Федерации гребного спорта. Помимо этого, поставят новые тренажеры с финансированием от области.

Кроме того, псковичи с 1 июля уже могут порадовать себя походом в спортивный зал, при условии соблюдения требований Роспортребнадзора и заполнения не более чем на 50% от вместимости. А также отправить ребенка на занятия в Ледовый дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU