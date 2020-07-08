2020-07-08T14:47:30+03:00
Общество

Дети в Пскове не боятся ночью ни маньяков, ни полиции

Анна Лаба
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В Пскове почти каждую ночь останавливают несовершеннолетних горожан, гуляющих без взрослых. Об этом на горячей линии по детской безопасности в эфире ПАИ-live сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский.

В темное время суток, после полуночи, в сторону детей могут совершаться противоправные действия чаще, чем днем, отмечал в эфире собеседник.

Тем временем, полиция патрулирует районы города и делает все возможное, чтобы несовершеннолетние были в безопасности. Правоохранители задерживают нарушителей, ведут домой и выясняют, почему дети по ночам находятся вне дома.

В некоторых случаях родителей привлекают к административной ответственности, сказал Бураковский.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Зорина напомнила, что с 1 июня по 31 августа дети не должны гулять без взрослых с 00:00 до 6:00, с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 6:00.

Каждую неделю полиция получает сообщения в дежурную часть об уходах детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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