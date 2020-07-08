В Бежаницком районе убили 38-летнего мужчину и сожгли тело в бане
В деревне Добрывичи Бежаницкого района убили 38-летнего местного жителя, пишет газета «Сельская новь».
После совершенного преступления, злоумышленник решил поджечь баню, в которой находилось тело потерпевшего, чтобы замести следы преступления. В начале у него это получилось. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар произошел в деревне Добрывичи 4 июля около 2-х часов ночи. В результате пожара сгорела баня. На месте пожара было обнаружено тело 38-летнего мужчины.
Бежаницким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.
ИСТОЧНИК KP.RU