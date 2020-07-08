В Бежаницком районе убили 38-летнего мужчину и сожгли тело в бане

8 Июль 2020 2020-07-08T15:46:01+03:00

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В деревне Добрывичи Бежаницкого района убили 38-летнего местного жителя, пишет газета «Сельская новь».

После совершенного преступления, злоумышленник решил поджечь баню, в которой находилось тело потерпевшего, чтобы замести следы преступления. В начале у него это получилось. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар произошел в деревне Добрывичи 4 июля около 2-х часов ночи. В результате пожара сгорела баня. На месте пожара было обнаружено тело 38-летнего мужчины.

Бежаницким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU