2020-07-09T11:06:39+03:00
Общество

Минпросвещения: 1 сентября пройдет в новом формате

Анастасия Тарасова
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В новом учебном году школы откажутся от проведения линейки 1 сентября в традиционном формате. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя вернутся в школы, и начнется образовательный процесс», - рассказывает министр.

В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов и подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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