Минпросвещения: 1 сентября пройдет в новом формате
В новом учебном году школы откажутся от проведения линейки 1 сентября в традиционном формате. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя вернутся в школы, и начнется образовательный процесс», - рассказывает министр.
В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов и подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU