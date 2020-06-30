Когда начнется учебный год для псковичей в этом году

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:45:16+03:00

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Названа дата начала учебного года для школьников. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы в стране заработают с 1 сентября в обычном очном режиме, пишет Интерфакс.

«Дети пойдут в школу, мы к этому готовимся, готовятся и сами дети - они соскучились по школе, готовятся учителя, - они тоже хотят увидеть своих учеников. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет», - сказал Сергей Кравцов.

В Псковской области за лето должны реконструировать и отремонтировать школьные объекты, планируется привести в порядок 19 спортивных залов.

Сдадут объекты к 10 августа, когда школы начнут готовиться к новому учебному году.

Если к концу лета не начнется вторая волна пандемии, то 1 сентября псковичи, по традиции, смогут повести своих детей в новые, отремонтированные школы на линейку.

ИСТОЧНИК KP.RU