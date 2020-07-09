Соцработникам Великих Лук подарили велосипеды
Компания «ПсковСтройПроект» подарила социальным работникам Великолукского района велосипеды, сообщает Псковское агентство информации.
Первую партию уже доставили в район и вручили работникам социальной сферы.
Ранее соцработники Великолукского района обратились к губернатору с просьбой обеспечить сотрудников двухколесным транспортом.
Фото: «ПсковСтройПроект».
Директор Центра социального обслуживания Великолукского района Лилия Шавш рассказала, что работникам Центра социального обслуживания Великолукского района приходится преодолевать большие расстояния, но не у всех есть личный транспорт.
Глава региона обещал решить этот вопрос с помощью привлечения внебюджетных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU