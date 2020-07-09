Соцработникам Великих Лук подарили велосипеды

9 Июль 2020 2020-07-09T10:12:50+03:00

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Компания «ПсковСтройПроект» подарила социальным работникам Великолукского района велосипеды, сообщает Псковское агентство информации.

Первую партию уже доставили в район и вручили работникам социальной сферы.

Ранее соцработники Великолукского района обратились к губернатору с просьбой обеспечить сотрудников двухколесным транспортом.

Фото: «ПсковСтройПроект».

Директор Центра социального обслуживания Великолукского района Лилия Шавш рассказала, что работникам Центра социального обслуживания Великолукского района приходится преодолевать большие расстояния, но не у всех есть личный транспорт.

Глава региона обещал решить этот вопрос с помощью привлечения внебюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU