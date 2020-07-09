2020-07-09T11:04:46+03:00
Происшествия

В Пскове поймали двух воришек, укравших люк

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В Пскове задержали двух горе-воришек, укравших канализационный люк с городской улицы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Двое мужчин, пару дней назад прогуливались по вечерним улицам Пскова с канализационным люком в руках. Люк они намеревались сдать в пункт приема металла. И все бы закончилось хорошо, но по пути им встретился наряд патрульно-постовой службы, который сразу же заинтересовался двумя странным гражданами. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что люк был похищен от дома №7 по улице Гражданской.

Грабителями оказались двое безработных псковичей, 29 и 28 лет. Один из них уже был судим за грабеж.

Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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