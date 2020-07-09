Установлена личность одного из найденных в Моглино бойцов
Идентифицированы останки одного из найденных в Моглино солдат, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в социальной сети «Instagram».
Определить личность бойца помог именной медальон, найденный в захоронении рядом с телами погибших солдат. На медальоне были указаны ФИО и место рождения владельца.
Ульяновское региональное отделение «Поисковое движение России» оперативно помогло найти родных погибшего, а внуки бойца поделились фотографиями из семейных архивов.
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Как только Следственный Комитет закончит свою работу солдат наконец сможет вернуться домой. Родные заберут останки Виктора Храмова и похоронят в Ульяновске на семейном кладбище, рядом с женой Зинаидой, которая ждала его всю свою жизнь.
В деревне Моглино Псковского района 18 июня обнаружили останки жертв фашистского концлагеря 1941-1944 годов. Информацию о том, где находится место захоронения, получили по итогам изучения рассекреченных архивов ФСБ. Руководитель следственного комитета отметил, что тут остаётся лежать порядка 200 - 300 останков солдат и мирных жителей, среди которых есть и дети.
ИСТОЧНИК KP.RU