2020-07-09T12:45:59+03:00
Общество

Установлена личность одного из найденных в Моглино бойцов

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Одним из погибших солдат оказался Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской областиОдним из погибших солдат оказался Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской области
Изменить размер текста:

Идентифицированы останки одного из найденных в Моглино солдат, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в социальной сети «Instagram».

Определить личность бойца помог именной медальон, найденный в захоронении рядом с телами погибших солдат. На медальоне были указаны ФИО и место рождения владельца.

Ульяновское региональное отделение «Поисковое движение России» оперативно помогло найти родных погибшего, а внуки бойца поделились фотографиями из семейных архивов.

.

.

Как только Следственный Комитет закончит свою работу солдат наконец сможет вернуться домой. Родные заберут останки Виктора Храмова и похоронят в Ульяновске на семейном кладбище, рядом с женой Зинаидой, которая ждала его всю свою жизнь.

В деревне Моглино Псковского района 18 июня обнаружили останки жертв фашистского концлагеря 1941-1944 годов. Информацию о том, где находится место захоронения, получили по итогам изучения рассекреченных архивов ФСБ. Руководитель следственного комитета отметил, что тут остаётся лежать порядка 200 - 300 останков солдат и мирных жителей, среди которых есть и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часы тишины в Псковской области могут продлить
В Пскове из-за ремонта закроют участок улицы Металлистов
Установлена личность одного из найденных в Моглино бойцов
В Псковской области появятся «социальные карты»
Почему задержали выплаты на детей в Псковской области
В Пскове поймали двух воришек, укравших люк
Еще два человека умерло от коронавируса в Псковской области
Псковичи ищут пропавшего "Пряничка"
Соцработникам Великих Лук подарили велосипеды
Минпросвещения: 1 сентября пройдет в новом формате
Два билета на “Лавандовую ночь” можно получить за победу в конкурсе
В этом году фестиваля "Железный град" не будет
Теплая и облачная погода ожидается сегодня в Пскове
Елена Полонская возглавила рейтинг первых лиц столиц СЗФО
В Бежаницком районе убили 38-летнего мужчину и сожгли тело в бане
РЖД запускает 160 составов дальнего следования
Дети в Пскове не боятся ночью ни маньяков, ни полиции
Псковичу Никите ищут семью, чтобы интернат не лишил ребенка дееспособности