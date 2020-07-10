В Псковской области подняли цены на топливо
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В Псковской области выросли на 0,3% цены на бензин. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на Псковстат.
В июне 2020 года выросли цены на дизель и бензин для автомобилей по сравнению с прошлым месяцем.
В декабре 2019 года цены на дизельное топливо возросли на 1,6%, по сравнению с июнем – на 3,7%. Бензин АИ-92 подорожал на 0,7%, АИ-98 на 1,7% в сравнении с июнем.
Сейчас за литр дизеля водители платят 47,9 рублей, за 92-ой бензин – 42,5 рублей, а за 95-ый – 45,5 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU