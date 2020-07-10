2020-07-10T16:41:41+03:00
Общество

«Прыгнуть и напороться на штырь»: кто виноват в арматуре на реке Великой

Анна Лаба
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В Пскове каждое лето люди прыгают в реку Великую с высоких точек. Государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live предупредил, что любители прыгать могут напороться на арматуру в воде.

«Рядом с опорами Ольгинского моста под водой множество железных прутов арматуры, валунов. Человек может прыгнуть и напороться на такой штырь» - рассказал Старыш.

Подростки же начали собираться недалеко от завода ЖБИ и показывать свой «героизм», прыгая с заброшенного бетонного причала.

«Здесь и глубина большая, и плиты, и арматура на дне. Тут и гибли люди, и руки-ноги ломали» - добавил инспектор.

Подписчик «Жести по-Псковски» социальной сети ВКонтакте предложили МЧС почистить реку и избавиться от опасного железа. Подкрепили это тем, что подростки не перестанут прыгать и это не отследить.

В пресс-службе МЧС прокомментировали высказывания горожан: «В функции государственной инспекции по маломерным судам МЧС не входит очистка водоемов. Она выполняет контрольно-надзорную деятельность на водных объектах, а также предупреждение гибели людей на воде. То есть этот вопрос не к ГИМС, а к собственникам водоемов – они и должны заниматься чистотой и облагораживанием».

Ранее мы сообщали, что участились случаи уходов детей из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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