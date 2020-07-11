В Псковской области ЖКХ запустят систему сбора информации об авариях
В Псковской области запустят систему мониторинга аварийных ситуаций в ЖКХ - сообщили "Известия". Пилотное тестирование начнется 1 августа.
Данная система, позволит региону принять участие в ряде федеральных программ, как сообщил замгубернатора Псковской области Василий Осипов. Систему начнут тестировать уже 1 августа, а контрольный запуск намечен на 1 сентября.
Как отметил Осипов, в Псковской области началась подготовка к отопительному сезону, но некоторые районы так и не подключились к работе. На сегодняшний день работы завершены на 41%, что соответствует графику прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU