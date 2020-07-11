В Псковской области ЖКХ запустят систему сбора информации об авариях

11 Июль 2020 2020-07-11T09:42:06+03:00

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В Псковской области запустят систему мониторинга аварийных ситуаций в ЖКХ - сообщили "Известия". Пилотное тестирование начнется 1 августа.

Данная система, позволит региону принять участие в ряде федеральных программ, как сообщил замгубернатора Псковской области Василий Осипов. Систему начнут тестировать уже 1 августа, а контрольный запуск намечен на 1 сентября.

Как отметил Осипов, в Псковской области началась подготовка к отопительному сезону, но некоторые районы так и не подключились к работе. На сегодняшний день работы завершены на 41%, что соответствует графику прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU