2020-07-11T09:48:21+03:00
Общество

Сотрудникам почты в Псковской области повысили зарплату

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В Псковской области увеличилась заработная плата сотрудников почты на 20%. Об этом рассказал руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля.

«Зарплата сотрудникам основного производства – операторам, почтальонам, сотрудникам отделения связи была поднята с 1 ноября 2019 года, в среднем на 20%», - отметил Евгений Каратушин.

Оплата за работу – прозрачная и справедливая. Есть различные премии и сетевые выплаты.

Помимо этого, подняли зарплаты сотрудникам вспомогательного производства: водителям, работникам сортировочного цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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