Сотрудникам почты в Псковской области повысили зарплату
В Псковской области увеличилась заработная плата сотрудников почты на 20%. Об этом рассказал руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля.
«Зарплата сотрудникам основного производства – операторам, почтальонам, сотрудникам отделения связи была поднята с 1 ноября 2019 года, в среднем на 20%», - отметил Евгений Каратушин.
Оплата за работу – прозрачная и справедливая. Есть различные премии и сетевые выплаты.
Помимо этого, подняли зарплаты сотрудникам вспомогательного производства: водителям, работникам сортировочного цеха.
ИСТОЧНИК KP.RU