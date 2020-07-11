Комету NEOWISE удалось запечатлеть псковским фотографам над кремлем

11 Июль 2020 2020-07-11T11:00:17+03:00

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В группе псковских любителей астрономии в социальной сети "ВКонтакте" появились первые снимки редчайшей ретроградной кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которую можно увидеть около 1:00 ночи, воспользовавшись отличным зрением, биноклем или фотоаппаратом с объективом 24-200 мм.

Первым снимком поделился псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Прекрасный снимок, на котором автор "поймал" комету прямо над Псковским кремлем высоко оценили подписчики группы и поблагодарили фотографа за возможность наблюдать так близко прекрасное явление.

Петр Митрофанов

"Впервые за 7 лет на нашем небе яркая комета, доступна наблюдениям невооруженным глазом! В ночь на 10 июля комета была отлично видна в бинокль, несмотря на светлое небо хвост около градуса, блеск кометы около 1.5 звездной величины" - поделился Петр Митрофанов.

Комета будет находиться над Псковом весь июль, а в конце месяца она станет наиболее отчетливо видна, даже невооруженным глазом. Фотограф поделился несколькими советами для желающих самостоятельно посмотреть на NEOWISE:

Петр Митрофанов

"Несмотря на то, что блеск кометы не растет, т.к. она удаляется от Солнца, но еще приближается к Земле, видимость кометы NEOWISE будет улучшаться. И на следующей неделе при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом, возможно, даже немного поярче, чем в минувшую ночь. Наилучшее время для наблюдений - около 1 ч. ночи" - сообщил Митрофанов.

Фотограф заметил еще одну особенность псковского неба: "Снова порадовали яркие серебристые облака. В последнее время они видны практически каждую ночь, когда небо не затянуто сплошной облачностью".

Петр Митрофанов

Комета С/2020 F3 (NEOWISE) над башней Кутекрома Псковского Кремля..Комета С/2020 F3 (NEOWISE) над башней Кутекрома Псковского Кремля. Псковский Кремль. Серебристые облака 10.07.2020 #Псков #комета #ночныепейзажи #звезды #Pskov #астроявления #крепость #ночнойПсков

ИСТОЧНИК KP.RU