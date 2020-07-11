Прогноз погоды в Пскове на выходные
Фото: Анна Лаба
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В выходные в Пскове ожидается облачная с прояснениями погода. Дождя в областном центре не будет.
По данным Псковского ЦГМС, оба дня воздух будет прогреется до +20...+21 градусов.
После заката термометр опустится до отметки +11 градусов.
В субботу ветер юго-западный со скоростью 6 метров в секунду, а в воскресенье до 8 метров в секунду. Повышенная влажность, давление чуть ниже нормы.
В этом месяце будут еще, как минимум, две магнитные бури.
ИСТОЧНИК KP.RU