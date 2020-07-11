Прогноз погоды в Пскове на выходные

11 Июль 2020 2020-07-11T11:16:29+03:00

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В выходные в Пскове ожидается облачная с прояснениями погода. Дождя в областном центре не будет.

По данным Псковского ЦГМС, оба дня воздух будет прогреется до +20...+21 градусов.

После заката термометр опустится до отметки +11 градусов.

В субботу ветер юго-западный со скоростью 6 метров в секунду, а в воскресенье до 8 метров в секунду. Повышенная влажность, давление чуть ниже нормы.

В этом месяце будут еще, как минимум, две магнитные бури.

ИСТОЧНИК KP.RU