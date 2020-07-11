2020-07-11T11:16:29+03:00
Общество

Прогноз погоды в Пскове на выходные

Поделиться:
Фото: Анна ЛабаФото: Анна Лаба
Изменить размер текста:

В выходные в Пскове ожидается облачная с прояснениями погода. Дождя в областном центре не будет.

По данным Псковского ЦГМС, оба дня воздух будет прогреется до +20...+21 градусов.

После заката термометр опустится до отметки +11 градусов.

В субботу ветер юго-западный со скоростью 6 метров в секунду, а в воскресенье до 8 метров в секунду. Повышенная влажность, давление чуть ниже нормы.

В этом месяце будут еще, как минимум, две магнитные бури.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гдовском районе отремонтировано 9 километров 200 метров дороги
В Псковской области утонул годовалый малыш
Какие ограничения сняты в псковской Госавтоинспекции с 7 июля
В Пскове пожар в мусоропроводе тушили три единицы спецтехники
Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне
К статистике коронавируса в Псковской области добавили ещё одну смерть
Платформу ж/д вокзала в Пскове реконструируют к 2021 году
Прогноз погоды в Пскове на выходные
Комету NEOWISE удалось запечатлеть псковским фотографам над кремлем
Сотрудникам почты в Псковской области повысили зарплату
В Псковской области ЖКХ запустят систему сбора информации об авариях
«Прыгнуть и напороться на штырь»: кто виноват в арматуре на реке Великой
В Пскове на 4 дня ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса
В Псковской области определили лучших учителей
В Псковской области подняли цены на топливо
Псковские археологи обнаружили древний фундамент в центре города
Три года назад ушел из жизни псковский краевед Натан Левин
В Псковской библиотеке появилась онлайн-игротека
В Пскове завтра состоится онлайн-фестиваль «Псковское наследие»
Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове спектакль по японской пьесе
Авиалинии из Пскова выполняют 100% нагрузки
В Псковской области от коронавируса скончались уже 34 человека
РЖД из Пскова запустит пригородные поезда
Комету NEOWISE Псковичи могут наблюдать ночью в июле
Антон Долин призывает спасти часовню Святой Анастасии в Пскове
Сегодня в Пскове ожидается теплая и дождливая погода
«Таблетка» после реконструкции станет точкой притяжения псковичей