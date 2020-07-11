2020-07-11T11:22:39+03:00
Общество

Платформу ж/д вокзала в Пскове реконструируют к 2021 году

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Реконструкцию пассажирской платформы комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области запланировал на 2021 год после обращения псковички в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области.

«Нет ли в планах для «Ласточки» сделать нормальную платформу? На уровне её пола. Ужасно тяжело подниматься пожилым, мамам с детками на руках, беременным. Спускаться тоже опасно», – задала вопрос под одной из записью псковичка.

Региональный комитет по транспорту сообщил, что в 2020 году предусмотрены проектно-изыскательские работы по реконструкции данной платформы в целях повышения качества обслуживания пассажиров на объектах пассажирского комплекса ОАО «РЖД».

Строительно-монтажные работы на платформе пройдут в 2021 году в рамках инвестиционной программы Дирекции вокзалов.

Сейчас, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку пассажирам поезда, на помощь придут сотрудники железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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