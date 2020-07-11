Какие ограничения сняты в псковской Госавтоинспекции с 7 июля

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Госавтоинспекция начала поэтапно снимать ограничения с 7 июля. Об этом сообщили на официальном сайте ГИБДД Псковской области.

Сейчас регистрация транспортных средств проводится в прежнем режиме. Чтобы сдать экзамен и получить водительские права, надо записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Режим работы выложен на официальном сайте УМВД России по Псковской области и региональной странице сайта ГУОБДД МВД России.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявить дисциплинированность и ответственность, беречь себя и своих близких, соблюдать масочный и дистанционный режим» - сказано на официальном сайте Госавтоинспекция Псковской области.