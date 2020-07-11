В Гдовском районе отремонтировано 9 километров 200 метров дороги

11 Июль 2020 2020-07-11T17:42:58+03:00

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Отремонтирован участок автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе. Об этом сообщили на официальном сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объем работ уже оценен и подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

Всего отремонтировано 9 километров 200 метров дороги, шириной 8 метров. Из них 7 метров - проезжая часть, и полметра – укрепительная часть обочин. Сделано десять съездов, отремонтированы восемь остановок для автобусов и девять водопропускных труб.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядчик сдал объект в эксплуатацию раньше срока на два месяца, за счет регионального финансирования. Ремонт обошелся в 146,5 миллионов рублей. Новая дорога появилась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU