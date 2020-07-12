Праздничные линейки в День знаний состоятся в традиционном формате

12 Июль 2020 2020-07-12T09:46:27+03:00

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Новость о 1 сентября в 2020 году, которое начнется со среза знаний, ввело в недоумение всех жителей России. Но глава Министерства просвещения Сергей Кравцов успокоил детей и их родителей в эфире телеканала «Россия 24»:

«Ситуация прояснится в ближайшее время. И тогда уже будем начинать готовить детей. Пока планируем традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе. Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки конкретно в каждом регионе», - сообщил Кравцов корреспонденту ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU