2020-07-12T10:07:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Псковской области выплатят 13 млн рублей компенсации за отпуска

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Псковская область получит 13 миллион 767,9 тысячи рублей на выплаты компенсаций медикам за отпускные, от которых они были вынуждены отказаться. Такое распоряжение опубликовали на сайте правительства с подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти», – сообщается в указе. Этой категории граждан выплатят стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях сложной эпидемиологической обстановки по поручению президента России.

Средства выделят из резервного фонда правительства. Более 4 миллиарда рублей получат регионы и ещё более 1 миллиарда – подведомственные медицинские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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