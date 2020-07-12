Медикам Псковской области выплатят 13 млн рублей компенсации за отпуска
Псковская область получит 13 миллион 767,9 тысячи рублей на выплаты компенсаций медикам за отпускные, от которых они были вынуждены отказаться. Такое распоряжение опубликовали на сайте правительства с подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
«Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти», – сообщается в указе. Этой категории граждан выплатят стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях сложной эпидемиологической обстановки по поручению президента России.
Средства выделят из резервного фонда правительства. Более 4 миллиарда рублей получат регионы и ещё более 1 миллиарда – подведомственные медицинские организации.
ИСТОЧНИК KP.RU