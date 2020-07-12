2020-07-12T10:36:15+03:00
Общество

"Магнит Семейный" призывает покупателей обслуживать себя самостоятельно

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В "Семейном Магните" на улице Труда 37А, последовали примеру гипермаркета "Лента" и установили кассы самообслуживания.

На информационных стендах магазина подробно описано, как необходимо действовать при желании обслужить себя самостоятельно.

Работа касс самообслуживания ничем не отличается от обычных, покупателю необходимо лишь самостоятельно просканировать товар и оплатить его кредитной картой.

Всего таких касс у магазина три. При желании научиться ими пользоваться, консультант магазина придет на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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