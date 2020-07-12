2020-07-12T12:04:32+03:00
Политика

В Печорском районе в эти минуты проходят выборы главы муниципалитета

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Явка на выборах главы Печорского района на 10:00 составила 6,9%.Явка на выборах главы Печорского района на 10:00 составила 6,9%.
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В Печорском районе проходят выборы главы муниципалитета. Все 20 избирательных участков открылись вовремя - ровно в 8:00. Уже прибыли первые избиратели. Принять участие в голосовании можно будет до 20:00.

Как и в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовую маску, им измеряют температуру, также члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

Выборы проходят без нарушений, в штатном порядке, на участках работают наблюдатели. Явка на выборах главы Печорского района на 10:00 составила 6,9%.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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