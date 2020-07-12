В ДТП под Новосокольниками пострадал 15-летний житель Петербурга на мопеде
Вчера, около 13:15, неподалеку от деревни Заболотье Новосокольнического района произошла авария в котором столкнулись автомобиль и мопед. В результате ДТП водитель мопеда был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Водитель мопеда "Рейсер" 15-летний молодой человек, житель города Санкт- Петербурга, не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "Фольцваген Поло" под управлением женщины 1983 года рождения.
По предварительным данным, в результате ДТП водитель мопеда получил: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травмы обеих рук.
ИСТОЧНИК KP.RU