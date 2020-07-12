2020-07-12T15:29:23+03:00
История современности

Построят ли в этом году пешеходный мост между Высокой и Плоской башнями

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Будет ли мост над Псковой?Будет ли мост над Псковой?
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В Telegram-канале "Псковские новости" 11 июля подписчикам был предложен опрос "Нужен ли пешеходный мост через Пскову рядом с Плоской и Высокой башнями Кремля?"

За положительный ответ "Да, давно пора сделать" проголосовали 61% подписчиков. Также были не против, но "временного, разборного" 8% опрошенных.

В три раза меньше человек посчитали, что мост "испортит вид" и его делать не нужно, а 10% проголосовали за строительство лодочной переправы, вместо пешеходного моста.

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев рассказал ПАИ, что на дне Пскова археологи уже находили место того самого камня, на который опирались решетки, которые переходили из одной башни в другую. Поэтому давно было бы логично сделать реконструкцию исторического сооружения.

Но эта идея уже поднималась и ее, по словам Александра Голышева, "зарубила" общественность, что было большой ошибкой:

«Для нас мост был принципиально важен, потому что он создавал совершенно правильную экскурсионную логистику. Вы подъезжаете на автобусе к Кремлю, прошли весь Кремль, вышли на Варлаамовскую башню, прошли ее, там стоянка для автобусов и вы уезжаете», - прокомментировал Голышев.

По его словам, строительство пешеходного моста будет сделано в ближайшем будущем и в этом нет проблем. Но есть вопросы по поводу самой конструкции:

«Не вызывает сомнения, что вопрос с мостом будет решён. Тут два варианта. Первый - воссоздать решетки. Второй - временные мостки. Но временные мостки - это не для солидного города, государства, каким был Псков. Мост должен быть настоящим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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