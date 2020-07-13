Псковичка 6 раз воткнула нож в спину сожителя на почве ревности

13 Июль 2020 2020-07-13T13:22:42+03:00

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Жительница Пскова отправится на скамью подсудимых из-за поножовщины в общежитии, сообщают в городской прокуратуре.

Дело произошло 4 июня около 7 часов утра. 21-летняя девушка вместе с сожителем распивала спиртное на кухне общежития, расположенного в доме № 98 на улице Инженерной в Пскове.

Мирное распитие спиртных напитков на кухне перешло в серьезную ссору. В ходе конфликта девушка взяла кухонный нож и шесть раз ударила им потерпевшего, который стоял к ней спиной. Поводом к этому стала банальная ревность.

Парень получил многочисленные, но не очень серьезные ножевые ранения.

Девушке предъявили обвинение за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – два года лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU