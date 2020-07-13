2020-07-13T13:22:42+03:00
Происшествия

Псковичка 6 раз воткнула нож в спину сожителя на почве ревности

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жительница Пскова отправится на скамью подсудимых из-за поножовщины в общежитии, сообщают в городской прокуратуре.

Дело произошло 4 июня около 7 часов утра. 21-летняя девушка вместе с сожителем распивала спиртное на кухне общежития, расположенного в доме № 98 на улице Инженерной в Пскове.

Мирное распитие спиртных напитков на кухне перешло в серьезную ссору. В ходе конфликта девушка взяла кухонный нож и шесть раз ударила им потерпевшего, который стоял к ней спиной. Поводом к этому стала банальная ревность.

Парень получил многочисленные, но не очень серьезные ножевые ранения.

Девушке предъявили обвинение за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – два года лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичка 6 раз воткнула нож в спину сожителя на почве ревности
В Псковской области создали интерактивную карту детских площадок
Пожилые псковичи поблагодарили волонтеров за помощь на самоизоляции
Пляж на базе отдыха «Лукоморье» проверили сотрудники МЧС
Военнослужащий на мотоцикле погиб на трассе в Печорском районе
Прогноз погоды в Псковской области на 13 июля
Построят ли в этом году пешеходный мост между Высокой и Плоской башнями
В ДТП под Новосокольниками пострадал 15-летний житель Петербурга на мопеде
В Печорском районе в эти минуты проходят выборы главы муниципалитета
В Псковской области жилые дома будут "периодически протапливать"
"Магнит Семейный" призывает покупателей обслуживать себя самостоятельно
Медикам Псковской области выплатят 13 млн рублей компенсации за отпуска
Праздничные линейки в День знаний состоятся в традиционном формате
Сегодня в псковской области будет высокое атмосферное давление
В Гдовском районе отремонтировано 9 километров 200 метров дороги
В Псковской области утонул годовалый малыш
Какие ограничения сняты в псковской Госавтоинспекции с 7 июля
В Пскове пожар в мусоропроводе тушили три единицы спецтехники
Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне
К статистике коронавируса в Псковской области добавили ещё одну смерть
Платформу ж/д вокзала в Пскове реконструируют к 2021 году