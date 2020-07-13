2020-07-13T15:19:40+03:00
Здоровье

У карет скорой помощи в Пскове появился новый логотип

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Во время вручения новых реанимобилей, губернатор Псковской области обратил внимание на логотипы, которые были специально разработаны для псковских карет скорой помощи.

«Мы приняли решение о модернизации системы здравоохранения Псковской области, первичного звена и, конечно, станции скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствует новый логотип. Мы хотим чтобы работа строилась принципиально по-новому», - подчеркнул губернатор.

На ремонт и благоустройство станции скорой помощи в Пскове будет выделено порядка 3,5 миллионов рублей. Сегодня в Псков прибыли 10 новых реанимационных автомобилей.

Новый логотип карет скорой помощи

Новый логотип карет скорой помощи

ИСТОЧНИК KP.RU

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