У карет скорой помощи в Пскове появился новый логотип
Во время вручения новых реанимобилей, губернатор Псковской области обратил внимание на логотипы, которые были специально разработаны для псковских карет скорой помощи.
«Мы приняли решение о модернизации системы здравоохранения Псковской области, первичного звена и, конечно, станции скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствует новый логотип. Мы хотим чтобы работа строилась принципиально по-новому», - подчеркнул губернатор.
На ремонт и благоустройство станции скорой помощи в Пскове будет выделено порядка 3,5 миллионов рублей. Сегодня в Псков прибыли 10 новых реанимационных автомобилей.
Новый логотип карет скорой помощи
ИСТОЧНИК KP.RU