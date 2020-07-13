В октябре псковская инфекционная больница примет первых пациентов

13 Июль 2020 2020-07-13T17:29:41+03:00

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Новая инфекционная больница с корпусами в Пскове и Великих Луках примет первых пациентов в конце сентября – начале октября. Об этом сегодня рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live

Она отметила, что нет никаких оснований растягивать время между сдачей объекта в эксплуатацию и началом работы и добавила, что в конце сентября - начале октября больница уже сможет принять первых пациентов.

Также заместитель губернатора Псковской области рассказала, что к 15 сентября в новую псковскую инфекционную больницу подберут главврача, персонал и 300 медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU