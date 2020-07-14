Псковская область подняла зарплату в период пандемии

14 Июль 2020 2020-07-14T09:39:25+03:00

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В марте и апреле 2020 года на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, официальные зарплаты сократились в 68 российских регионах, а не изменились или выросли — в 17-ти. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Лента.ру».

Псковская область входит в число 17-ти регионов-«счастливчиков». Регион в тройке лидирующих по уровню повышения заработной платы в эти месяцы.

Более всего зарплаты подняли в Сахалинской области (на 6,9% в годовом выражении), Чукотском автономном округе (на 5,6%), Псковской (на 5,3%) и Волгоградской (5,1%) областях.

Сильно упали зарплаты в Удмуртии (на 17,5%), в Пермском крае и Тюменской области (на 13,9%), в Краснодарском крае и Татарстане (на 13,6%).

В общей сложности за всю весну российский фонд оплаты труда снизился на 4,7% по сравнению с прошлой весной, до 6,8 триллиона рублей. Падение объема фонда зафиксировано Росстатом впервые за последние два десятилетия.

Кроме того, Псковская область станет пилотным регионом для новой программы расселения аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU