5 способов попасть на прием к приставам с 14 июля в Псковской области
В управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области и его структурных подразделениях в ограниченном режиме возобновлен прием граждан по предварительной записи. Есть 5 способов записи на личный прием.
Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации на портале Госуслуги:
"При осуществлении электронной записи граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приёма, что является несомненным удобством. Сервис позволяет направить заявку на личный прием на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим". - поясняет заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Надежда Курсакова.
УФССП России по Псковской области напоминает гражданам об обращении к судебным приставам и иными способами:
• направление исполнительных документов и заявлений почтовой связью;
• подача обращений посредством сервисов «Интернет-приемная» и "Личный
кабинет стороны исполнительного производства" на официальном интернет-
сайте ведомства;
• получение информации по телефонам, размещённым на официальном
интернет-сайте в разделе «Контакты». Каждый звонок фиксируется,
регистрируется и рассматривается судебными приставами-исполнителями;
• получение информации посредством сервиса «Банк данных исполнительных
производств» на официальном сайте ФССП России или мобильного приложения «ФССП».
В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приставов прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей осуществляется только при наличии индивидуальных средств защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU