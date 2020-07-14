2020-07-14T09:54:57+03:00
Общество

5 способов попасть на прием к приставам с 14 июля в Псковской области

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В управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области и его структурных подразделениях в ограниченном режиме возобновлен прием граждан по предварительной записи. Есть 5 способов записи на личный прием.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации на портале Госуслуги:

"При осуществлении электронной записи граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приёма, что является несомненным удобством. Сервис позволяет направить заявку на личный прием на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим". - поясняет заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Надежда Курсакова.

УФССП России по Псковской области напоминает гражданам об обращении к судебным приставам и иными способами:

• направление исполнительных документов и заявлений почтовой связью;

• подача обращений посредством сервисов «Интернет-приемная» и "Личный

кабинет стороны исполнительного производства" на официальном интернет-

сайте ведомства;

• получение информации по телефонам, размещённым на официальном

интернет-сайте в разделе «Контакты». Каждый звонок фиксируется,

регистрируется и рассматривается судебными приставами-исполнителями;

• получение информации посредством сервиса «Банк данных исполнительных

производств» на официальном сайте ФССП России или мобильного приложения «ФССП».

В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приставов прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей осуществляется только при наличии индивидуальных средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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