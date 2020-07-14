Виновная в резонансном ДТП врач Великолукской больницы уволилась
Гастроэнтеролог Великолукской межрайонной больницы Елена Гарева уволилась из больницы после решения суда по ДТП, виновницей которого она стала.
Как сообщает Псковское агентство информации, в апреле прошлого года врач сбила на пешеходном переходе 57-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы. Первый суд завершился в пользу Гаревой: протокол с места ДТП был составлен с ошибкой и «состава преступления» в нем зафиксировано не было.
Потерпевшая, Елена Хлебникова, обратилась во Всероссийский центр помощи пострадавшим. Спустя полтора года удалось добиться признания вины, лишения водительских прав, увольнения виновной и возмещения морального вреда – 150 тысяч рублей.
Однако, на этом дело не кончилось. На лечение и восстановление, которое продолжается до сих пор, у семьи ушло намного больше. Хлебникова и ее родные не удовлетворены решением суда и готовятся к новым искам.
ИСТОЧНИК KP.RU