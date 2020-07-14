2020-07-14T10:54:04+03:00
Общество

Еще два человека скончалось в Псковской области от коронавируса

Анастасия Тарасова
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В Псковской области от коронавируса умерли еще два человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в социальной сети «Instagram».

На данный момент в Пскове погибло уже 38 человек.

Подтверждено 34 новых случаях COVID-19. При этом количество выздоровевших за сутки пациентов - 90 человек, что почти в три раза больше количества заболевших.

Всего в Пскове зарегистрировано 3293 случая коронавируса, число выздоровевших пациентов на данный момент уже достигло 1638.

ИСТОЧНИК KP.RU

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