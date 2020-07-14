Почему нельзя купаться на главном пляже Великих Лук

14 Июль 2020 2020-07-14T12:05:37+03:00

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Городской пляж был проверен сотрудниками Роспотребнадзора. Данные показали, что вода реки Ловать не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическому показателю, но пляж оказался в норме.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в Ловати показатели термотолерантных колиформных бактерий на 2,2 больше нормы.

Однако сам пляж прошел по требованиям СанПиН. Оказалось, что физико-химические и паразитологические показатели почвы соответствует требованиям. Береговая территория пляжа так же безвредна для отдыха горожан по микробиологическим и паразитологическим показателям (цисты лямблий, яйца гельминтов).

ИСТОЧНИК KP.RU