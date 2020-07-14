2020-07-14T12:20:38+03:00
Экономика

Минпромторг субсидирует в Псковской области закупку 200 автобусов

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Минпромторг России субсидирует закупку почти 200 единиц общественного транспорта в Псковской области - соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В этом году на выделенные ведомством средства, почти 1,3 млрд рублей, псковская администрация, согласно заявкам, сможет закупить не менее 200 новых автобусов. При этом часть из них – на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе.

На сегодняшний день из 591 автобуса, находящегося в распоряжении ГППО «Псковпассажиравтотранс», большинство имеет средний срок эксплуатации более 14 лет и пробег около 1 млн. км. Некоторые автобусы служат уже более 30 лет.

Ежедневно на городских маршрутах с линии сходит более 30% подвижного состава и направляется на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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