Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат трем псковичам

14 Июль 2020 2020-07-14T13:51:14+03:00

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Медаль «За заслуги перед Псковом» в этом году вручат трем псковичам. Такое решение приняли депутаты на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, сообщает Псковское агентство информации.

На награждение в этом году были выдвинуты три кандидатуры:

- Лариса Наумова, аппаратчик химводоочистки муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети»;

- Ольга Федорова, акушерка отделения патологии беременности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр».

- Светлана Горцева, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Развитие»;

В результате тайного голосования за кандидатуру Людмилы Наумовой проголосовали 18 из 22 парламентариев, за Ольгу Федорову – проголосовали 20 депутатов. Кандидата Светлану Горцеву поддержали большинством голосов.

В результате было принято решение наградить всех трёх кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU