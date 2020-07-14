Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат трем псковичам
Медаль «За заслуги перед Псковом» в этом году вручат трем псковичам. Такое решение приняли депутаты на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, сообщает Псковское агентство информации.
На награждение в этом году были выдвинуты три кандидатуры:
- Лариса Наумова, аппаратчик химводоочистки муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети»;
- Ольга Федорова, акушерка отделения патологии беременности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр».
- Светлана Горцева, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Развитие»;
В результате тайного голосования за кандидатуру Людмилы Наумовой проголосовали 18 из 22 парламентариев, за Ольгу Федорову – проголосовали 20 депутатов. Кандидата Светлану Горцеву поддержали большинством голосов.
В результате было принято решение наградить всех трёх кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU