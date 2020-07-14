209 выпускников ПсковГУ получили дипломы с отличием

14 Июль 2020 2020-07-14T16:17:12+03:00

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В главном корпусе ПсковГУ прошёл торжественный прием в честь выпускников, окончивших университет с отличием. Губернатор Псковской области лично вручил дипломы и подарки выпускникам.

Михаил Ведерников обратился к студентам и пожелал продолжать развиваться в своих профессиях и далее :

«Список ваших побед в учебе, творчестве, общественной деятельности, действительно, впечатляет. Я уверен, что накопленный опыт в самом ближайшем будущем сослужит вам хорошую службу», — отметил Губернатор и добавил, что сегодня многие из молодых людей уже получили приглашения на работу в крупнейшие региональные организации в сфере образования, здравоохранения и промышленности.

Каждый студент получил от университета подарок - переносное зарядное устройство с логотипом ПсковГУ. Губернатор, в свою очередь, выразил готовность к содействию в трудоустройстве выпускников в компании, расположенные на территории региона.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, праздничное мероприятие удалось посетить не всем. Каждый институт ПсковГУ представил по небольшой делегации выпускников. Это студенты, имеющие заслуги в научной, образовательной или творческой деятельности университета.

Те выпускники, которые не присутствовали на торжественном вручении, также получат дипломы и подарки и свидетельства о занесёнии их имён в золотую летопись университета.

Фоторепортаж "Комсомолки" с праздничного награждения смотрите по ссылке: https://www.pskov.kp.ru/photo/77190/1428393/

ИСТОЧНИК KP.RU